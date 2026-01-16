Maltempo in Sicilia: la Protezione Civile dirama un preallertamento

Ai Sindaci, e ai Responsabili di Protezione Civile. Dalle prime ore di lunedì 19 gennaio e per martedì, è prevista una fase di maltempo di forte intensità, caratterizzata da venti forti o di burrasca dai quadranti orientali (Levante e Scirocco), precipitazioni abbondanti (in particolare sull’area fra Etna e Peloritani) e mareggiate di forte intensità, in particolare lungo le coste ioniche.

Nelle more dell’emissione degli Avvisi meteo ufficiali, si ritiene necessario un *allertamento preventivo* di tutte le strutture operative per un’adeguata preparazione per possibili emergenze per severi eventi idrogeologici avversi.

Si raccomanda pertanto di attivare con immediatezza la preparazione delle proprie strutture operative e la verifica e predisposizione dei possibili interventi, con particolare riferimento a: -punti critici soggetti a rischio idrogeologico (sottopassi, pendii, impluvi, torrenti, attraversamenti stradali, ecc.), con rimozione di eventuali ostruzioni e predisposizioni di interdizioni; -cartellonistica pubblicitaria e segnaletica stradale; -alberature, pali e tralicci; -coperture leggere e strutture temporanee; -strutture temporanee e infrastrutture esposte a possibili mareggiate. Si invita inoltre a: -allertare il personale comunale e le Organizzazioni di volontariato di Protezione Civile per un eventuale pronto impiego; -predisporre il presidio dei punti a rischio e l’apertura dei COC; -informare la popolazione sui principali punti di rischio e sui comportamenti precauzionali da adottare raccomandando di evitare spostamenti o permanenze in aree a rischio -mantenere costanti collegamenti con le Sale Operative dei Vigili del Fuoco, del 118, della Protezione Civile, del CFRS e con le Prefetture competenti.

Nelle more dei dovuti aggiornamenti previsionali, si confida nella massima attenzione e collaborazione.