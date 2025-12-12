L’ultimo lavoro di Ficarra e Picone “Sicilia Express” è anche ragusano: Adelaide Massari è Aurora, figlia di Valentino









Salvo e Valentino lavorano come infermieri a Milano, ma le loro radici e le famiglie sono rimaste in Sicilia. Grazie a un giorno di ferie, riescono a tornare a Catania in occasione dell’apertura del negozio a Km zero gestito dalle loro rispettive mogli. È quasi Natale e la piccola Aurora (figlia di Valentino) desidera solo una cosa: far sparire la distanza tra Milano e Catania, così la famiglia potrà stare unita, trascorrere più tempo insieme. Babbo Natale realizza in qualche modo il desiderio della piccola Aurora, dona così a Salvo e Valentino un cassonetto dei rifiuti magico che permette loro di teletrasportarsi tra le due città in un attimo. Il nuovo potere di spostarsi in un lampo crea situazioni assurde sia con i colleghi del nord che con i parenti siciliani.

Dopo Incastrati, Ficarra e Picone hanno firmato per Netflix la nuova miniserie, Sicilia Express, composta da cinque episodi. Il loro modo di far ridere funziona ancora: battute mai grossolane, ritmo serrato e una sceneggiatura scritta insieme a Nicola Guaglianone, Fabrizio Cestaro e Fabrizio Testini.

Sicilia Express racconta il rapporto e le evidenti differenze tra Nord e Sud, tra vita lavorativa e vita familiare, tra sogni e sacrifici.

Il Cast

Nel cast, oltre a Salvo Ficarra e Valentino Picone, anche Katia Follesa, Barbara Tabita, Max Tortora, Sergio Vastano, Enrico Bertolino, Angelo Tosto, Giorgio Tirabassi e la piccola attrice ragusana Adelaide Massari, che interpreta il ruolo di Aurora, la figlia di Valentino, la bambina che ha in mano il destino della serie.

Chi è la piccola Aurora (Adelaide Massari)

Adelaide Massari (8 anni), per la prima volta su un set, ha un ruolo centrale in questa nuova serie firmata da Ficarra e Picone.

La piccola attrice ragusana è “sorella d’arte”; Luna Massari è infatti già voce e volto noto, ha partecipato allo Zecchino d’Oro nel 2019 e attualmente è la voce di Masha nella serie Italiana “Masha e Orso”.

La giovane attrice Adelaide, sorella minore di Luna Massari

Luna (11 anni) quest’anno è stata premiata a Roma in occasione dell’edizione 2025 del Romics – Gran Galà del Doppiaggio, la festa che premia i più importanti doppiatori italiani del cinema nazionale ed internazionale. Luna, dallo scorso anno è infatti la Voce Italiana di Masha nel celebre cartone “Masha e Orso”; al Romics 2025 ha ritirato l’ambito prestigioso “Premio Vocine del Futuro” come giovane promessa del doppiaggio.

Luna continua intanto a studiare canto, lo fa a Scicli, presso Accademia della Musica, segue i corsi della Maestra Lina Pluchino. Da qualche anno anche Adelaide studia canto.

Alla 62esima edizione dello Zecchino d’Oro Luna ha interpretato “Un Principe Blu”. Da allora non si è più fermata:

– Partecipa alla trasmissione di Canale 5 “All together now kids”

– Protagonista del musical “Christmas Carol”

– Ha doppiato ne “Il lato oscuro della mia famiglia” (sette episodi in totale tramessi in prima serata su Rai 2 in tre serate) Emmi (ruolo interpretato dalla giovanissima attrice Nele Richter).

– Doppia Masha

– Molti altri doppiaggi ha effettuato in questi anni, di recente ha doppiato Annamaria in “Frankenstein”.

Il post di Laura, mamma di Luna e Adelaide, poche ore dopo l’uscita della serie

Dopo l’uscita della serie su Netflix, Laura, mamma di Luna e Adelaide ha scritto sui social: Questo provino è arrivato in modo strano. Inaspettato. Uno di quelli che non programmi… ma che ti cambiano il cammino. Noi siamo fan di Ficarra e Picone da una vita davvero. Gli sketch teatrali, i libri, i film, le serie… visti, rivisti, citati, amati. Sempre. E poi, all’improvviso, vedere nostra figlia lì, insieme a loro, dentro Sicilia Express, su Netflix… è stato un sogno che si è materializzato davanti ai nostri occhi. Questa serie, poi, parla anche incredibilmente di noi. Di vite divise. Di valigie sempre pronte. Di partenze, ritorni, nostalgia, coraggio, sogni inseguiti tra la Sicilia e Roma nel nostro caso. E quando l’arte riesce a toccare così tanto la vita vera… capisci che nulla è per caso. Adelaide conserva di questa esperienza un affetto immenso per ogni persona incontrata. E nel suo cuore ci saranno per sempre: papà Valentino, zio Salvo, mamma Barbara e zia Katia (Valentino Picone, Salvo Ficarra, Barbara Tabita, Katia Follesa). E poi i nonni Mimmo e Barbara, e in modo speciale le colazioni in hotel con nonno Mimmo Mignemi, quei momenti semplici, veri, che restano dentro più di qualsiasi scena. E il reparto regia, che è stato presenza costante e gentilezza: Martina, Sara e Simone, sempre con lei, Pietro, parte preziosa del reparto, sempre disponibile e attento, i due Michele, instancabili e sempre presenti. E un grazie speciale ai ragazzi del reparto Casting: Giovanni, Maia e Maurizio. Adelaide ricorda tutti con un affetto profondo: la regia, i costumi, i parrucchieri, i ragazzi della cucina, il signore del camper, i fonici, i macchinisti… tutti. Tutti davvero. Dentro il cuore, per sempre. Per lei è stata una crescita enorme. Per noi, come genitori, una commozione continua. E la cosa più bella è stata vedere ogni giorno la cura, l’attenzione, il rispetto, la delicatezza che le sono stati donati.









Luna Massari, è sua la voce di Masha nella serie Italiana “Masha e Orso”

Adelaide Massari a Scicli in occasione dello spettacolo di canto di Accademia della Musica (agosto 2024)