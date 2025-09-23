Luca Sammartino torna in giunta, è il nuovo Assessore Regionale all’Agricoltura | Confagricoltura Sicilia: “Accogliamo positivamente il ritorno dell’On Sammartino”









Luca Sammartino torna ufficialmente nella squadra di governo regionale; oggi pomeriggio ha prestato giuramento all’Assemblea Regionale Siciliana come nuovo assessore all’Agricoltura, allo Sviluppo rurale e alla Pesca mediterranea. Sammartino inoltre è stato nominato Vice Presidente della Regione Siciliana

La nomina, firmata dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, arriva dopo le dimissioni di Salvatore Barbagallo.

Gli auguri di Confagricoltura Sicilia

Confagricoltura Sicilia accoglie positivamente il ritorno dell’Onorevole Luca Sammartino alla guida dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura, allo Sviluppo rurale e alla Pesca mediterranea, augurandogli buon lavoro nella certezza che, come nel suo stile, saprà dialogare attivamente con chi rappresenta gli imprenditori agricoli siciliani.

“Di lavoro e di sfide urgenti non ne mancano – dichiara il Presidente di Confagricoltura Sicilia, Rosario Marchese Ragona – in un comparto strategico che attende risposte concrete: la grave crisi idrica, la necessità di riformare i consorzi di bonifica e l’emergenza fitosanitaria causata dalla diffusione della peronospora, che ha colpito duramente vigneti e colture orticole provocando cali produttivi fino al 95% in alcune province, con danni stimati oltre 350 milioni di euro. Questo scenario è aggravato dai cambiamenti climatici e dai ritardi infrastrutturali che mettono a rischio la sopravvivenza delle imprese agricole locali”.

“Nella sua azione di governo – aggiunge Marchese Ragona – l’assessore Sammartino potrà contare, come sempre, nel contributo di Confagricoltura come interlocutore attento, costruttivo e collaborativo, con l’obiettivo comune di promuovere soluzioni concrete e sostenibili per il rilancio del settore e la valorizzazione delle produzioni agricole siciliane”.







