Lo sciclitano Ignazio Portelli è il nuovo Prefetto di Enna









Il Prefetto Ignazio Portelli, nato a Palermo e originario di Scicli, è il nuovo Prefetto di Enna. La nomina arriva dal Consiglio dei Ministri n. 151 dell’11 dicembre 2025. In passato, Portelli aveva già ricoperto il ruolo di Prefetto di Frosinone, distinguendosi per una carriera ampia e articolata all’interno dell’amministrazione statale.

Nato l’11 dicembre 1959, Portelli vanta un percorso di studi eccellente: maturità scientifica con 60/60, laurea in giurisprudenza con tesi pubblicata, specializzazione in diritto regionale all’Università di Palermo con lode, e ulteriore specializzazione (1996) in Scienza e tecnica della legislazione presso l’I.S.L.E. Nell’anno accademico 2004–2005 ha inoltre conseguito il Master di II livello in Management pubblico all’Università di Perugia.

Portelli subentra alla dott.ssa Maria Carolina Ippolito, nominata Prefetto di Matera.







