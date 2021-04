L’Istituto Gaslini ha ottenuto l’accreditamento all’eccellenza della Joint Commission International per la 5° volta consecutiva dal 2007.

Con l’applicazione degli standard qualitativi statunitensi si ottengono ulteriore sicurezza in sala operatoria e in corsia, un ancor più basso rischio di infezioni, limitazione e controllo del dolore, diminuzione degli errori per un miglioramento continuo delle prestazioni

I risultati dell’Istituto Gaslini

Quest’anno per la prima volta l’Istituto ha posto istanza di accreditamento non soltanto come Istituto di Ricovero ma anche come Centro di Ricerca e Formazione e Didattica. Ciò ha reso la visita più complessa per la presenza di un maggior numero di standard da verificare, un maggior numero di interviste durante la Survey ed ha visto la partecipazione di un valutatore in più rispetto ai 4 accreditamenti precedenti.

“L’esito della Survey è stato completamente positivo e quindi l’Istituto risulta accreditato per il periodo aprile 2021 – aprile 2024 per gli Standard JCI Academic Medical Center. Questo report finale rilasciato da JCI risulta ulteriormente migliorativo rispetto a quelli pur positivi degli anni precedenti. In particolare, su oltre 1.400 elementi misurabili previsti dal manuale di accreditamento per gli standard che lo compongono, solo 1 non conseguito” spiega Renato Botti, direttore generale dell’ospedale Gaslini.









“Siamo orgogliosi del livello qualitativo raggiunto dall’Ospedale Gaslini, da sempre fiore all’occhiello della nostra Regione. Sappiamo che quanto più sono impegnative le cure, quanto più complesso è il paziente, tanto maggiori sono i rischi: obiettivo primario della certificazione è garantire sempre maggiore sicurezza e qualità ai bambini sottoposti alle prestazioni sanitarie dell’Istituto, bambini che ogni anno arrivano da tutte le regioni d’Italia e da 90 Paesi del mondo” ha commentato il presidente di Regione Liguria e assessore alla Salute Giovanni Toti.









“Sono stati oggetto di particolare apprezzamento: rispetto degli obiettivi internazionali per la sicurezza dei pazienti (sono gli standard più critici, quelli cui prestare la massima attenzione), processi di valutazione e presa in carico dei pazienti, compreso il percorso del paziente chirurgico, le modalità di prevenzione e controllo delle infezioni, assegnazione delle responsabilità ai