Liberato in Venezuela Biagio Pilieri, deputato di origini comisane









“Finalmente è finito un incubo. Non solo per la nostra famiglia, ma per il Venezuela ‘buono’, per tutti coloro che credono ancora in una democrazia vera, senza ‘se’ e senza ‘ma’. Così Pippo Pilieri, cugino di Biagio Pilieri (60 anni), il politico venezuelano di origine siciliana rilasciato nella notte dopo una lunga detenzione.

La famiglia Pilieri vive in Venezuela da generazioni. “Sono circa una quarantina quelli rimasti dopo l’emigrazione da Comiso di tre fratelli, alla fine degli anni Quaranta. I nostri nonni hanno costruito una grande famiglia”, spiega Pippo Pilieri che a differenza dei cugini è rientrato in Sicilia in giovane età. “Biagio ha iniziato presto l’attività politica dedicandosi al sociale e all’aiuto verso le fasce più deboli, ottenendo per tre volte la fiducia degli elettori”, spiega l’architetto che a distanza ha seguito con sofferenza “le torture che hanno subito i miei familiari”.

“Non è solo una gioia personale, ma una notizia che riguarda chiunque crede nella democrazia. Biagio fa politica da circa trent’anni ed è sempre stato all’opposizione, fin dai tempi di Hugo Chávez”, aggiunge.

Emozioni condivise dalla comunità venezuelana residente a Comiso, che proprio ieri sera si era riunita in preghiera a Santa Maria delle Stelle (nella foto). Sono tutti figli e nipoti di comisani che nel secolo scorso sono emigrati in Venezuela, ma rientrati in Sicilia da circa un decennio per sfuggire al regime, vivendo di fatto da profughi senza essere riconosciuti come tali. Raccontano di rapimenti e soprusi, di una terra dove mancava tutto, persino le medicine e il cibo.