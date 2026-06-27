Le Frecce Tricolori solcano l’azzurro di Marina di Modica









“Una mattinata intensa e coinvolgente. Vissuta con gli occhi verso il cielo per vedere le Frecce Tricolori solcare l’azzurro di Marina di Modica. Giorni di lavoro intenso premiati dagli applausi e dalla partecipazione di chi, sulla scogliera, dalla spiaggia e in piazza, ha condiviso con noi una mattinata emozionante.” Così la sindaca di Modica, Maria Monisteri commenta l’evento di ieri sul cielo di Marina di Modica, lo spettacolo delle Frecce Tricolori in occasione dell’80° anniversario dello Statuto Autonomistico della Sicilia.

Alle 11.00 di ieri si è aperto il ‘Villaggio Azzurro’ in piazza Mediterraneo. Dopo la cerimonia di inaugurazione, i saluti istituzionali, a seguire l’intrattenimento musicale a cura della Banda Musicale dell’Aeronautica Militare Italiana. Alle 12.30 in punto sono arrivate le Frecce Tricolori.

“Il Villaggio Azzurro – ha aggiunto la Sindaca – con le note della Banda Musicale dell’Aeronautica Militare è stato il proscenio del momento speciale con cui Modica ha salutato l’80esimo anniversario dello Statuto Autonomistico della Regione Siciliana”







