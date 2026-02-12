Lasciati a piedi in Aeroporto a Catania, che fine ha fatto il Bus Ast delle 20:45, che doveva raggiungere Pozzallo e Modica?









RICEVIAMO la segnalazione di un disservizio arrecato dall’Azienda Siciliana Trasporti.

Ieri sera, mercoledì 11 febbraio 2025, l’Ast ha infatti lasciato all’Aeroporto di Catania alcuni passeggeri che dovevano raggiungere Pozzallo e Modica. La corsa in questione è quella delle ore 20:45.

“Alle 21:20 ho dovuto telefonare ad un mio parente che da Scicli ha dovuto raggiungere l’Aeroporto di Catania, altrimenti potevo trascorrere tutta la notte in Aeroporto”, ci scrive un passeggero.

Persone stanche dopo una lunga giornata, fuori al freddo per un’ora ad aspettare un Bus che non è passato.

Purtroppo l’AST non è nuova a questi disservizi. Capita spesso infatti che studenti pendolari di Scicli che frequentano Istituti Scolastici a Modica, rimangono ad aspettare inutilmente il Bus, accade all’uscita di scuola. Ragazzini minorenni costretti ad aspettare sotto la pioggia, al freddo e al vento un bus che non passa; senza nessun avviso la corsa viene soppressa, per motivi che ovviamente non vengono mai resi noti.

La mancata puntualità nei collegamenti pubblici non solo crea disagi, ma mina anche la fiducia nel servizio di trasporto pubblico. Molte persone si sono trovate costrette a cercare soluzioni alternative, spesso più costose, per poter proseguire il loro viaggio, che ovviamente arriva a destinazione in ritardo.

Sarebbe necessario che gli enti responsabili affrontino questi problemi con soluzioni efficaci e tempestive, per garantire un servizio affidabile ai cittadini e ai turisti che visitano la nostra Sicilia e la provincia di Ragusa.

“Confido che questa mia segnalazione -ci scrive uno dei passeggeri – possa contribuire a una riflessione costruttiva sul miglioramento dei servizi pubblici nella nostra regione”.







