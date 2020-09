La Sicilia torna tra le Regioni con più contagi, nelle ultime 24 ore 163 tamponi positivi

A poche ore dall’entrata in vigore della nuova ordinanza del presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, continua a crescere il numero dei positivi, oggi, secondo l’ultimo bollettino del ministero della Salute, sono stati diagnosticati 163 nuovi contagi. Si registra anche una nuova vittima.

L’ultima ordinanza di Musumeci che obbliga all’uso delle mascherine anche all’esterno e vieta gli assembramenti ha proprio come obiettivo frenare l’incremento dei contagi.

Gli attuali positivi sono 2.787, di questi 2.478 in isolamento domiciliare, 293 ricoverati in ospedale con sintomi e 16 gravi ricoverati in Terapia intensiva.









La Regione siciliana ha comunicato che dei 163 nuovi casi positivi di oggi, 2 sono migranti ospiti dell’Hotspot di Lampedusa. Palermo è la città siciliana con più focolai attivi, 92 i contagi registrati nel capoluogo siciliano, 24 a Catania, 24 a Siracusa, 12 a Trapani, 5 a Messina, 4 a Caltanissetta, 1 a Ragusa, 1 ad Agrigento.

Nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.648 nuovi casi di coronavirus in Italia.

Tra le regioni, quella con il maggior numero di nuovi casi è la Campania, 286 seguita dal Lazio 219, la Lombardia 203 e poi la Sicilia con i 163 contagi.