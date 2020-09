La Sicilia è tra le Regioni con maggiori contagiati nelle ultime 24 ore: 108 nuovi positivi

La Sicilia è tra le regioni con maggiori contagiati nelle ultime 24 ore: dopo i 75 casi di ieri, il bollettino del ministero della Salute dichiara 108 nuovi casi di coronavirus nell’Isola.

Palermo rimane la provincia più colpita; oggi anche un nuovo decesso.

Attualmente sono 2.390 i positivi in Sicilia, 2.151 in isolamento domiciliare, 224 ricoverati in

Continua a leggere NoveTv la nostra Lettura diventa Premium Sostienici o Accedi per sbloccare il contenuto!