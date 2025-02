“La Sicilia di Montalbano” su RaiUno, Alberto Angela ne parla al Festival di Sanremo

Alberto Angela questa sera è salito sul palco del Teatro Ariston di Sanremo per promozionare la puntata di Ulisse che andrà in onda lunedì sera, 17 febbraio su Rai Uno. Puntata pensata in occasione dei 100 anni dalla nascita di Andrea Camilleri.

“La Sicilia è una terra che amo tantissimo”, ha detto Alberto Angelo, intervistato da Carlo Conti.

Nella puntata dedicata ai Luoghi di Montalbano, non potrebbe mancare il Commissariato di Vigata e l’ufficio di Montalbano (a Scicli). Dalla porta irrompe Catarella, ma alla scrivania non c’è Luca Zingaretti. C’è Alberto Angela. Che succede? È presto spiegato. In una sorta di originale “spin off” divulgativo, nello speciale Ulisse dal titolo “La Sicilia di Montalbano” Angela ci porta alla scoperta dei luoghi della serie. E sui diversi set interagirà con i veri protagonisti.

Ma come è nata l’idea di questo speciale? «Ci sono diversi motivi» spiega il conduttore. «Avevamo girato spesso in Sicilia, una regione meravigliosa, carica di atmosfera e di storia. C’è una poesia nell’aria, fatta di silenzi, di tagli di luce, di pietra riscaldata al sole, e ti sembra ogni volta di percepirne il calore. Poi c’è l’affetto per una serie che è entrata nel mio cuore, come in quello di tutti gli italiani, e che da 25 anni fa parte della nostra cultura televisiva. E infine, l’occasione più importante è che celebriamo i 100 anni dalla nascita di Andrea Camilleri, il creatore di Montalbano».

Appuntamento imperdibile, Lunedì 17 febbraio, in prima serata.