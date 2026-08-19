La scrittrice Marina Di Guardo in vacanza nel Ragusano, sui social selfie e video realizzati a Ragusa e Scicli









Vacanze Ragusane per la nota scrittrice Marina Di Guardo, madre dell’imprenditrice digitale Chiara Ferragni e delle influencer Valentina e Francesca Ferragni. Nata a Novara (29 ottobre 1961), ha origini siciliane, vive tra Cremona e Milano, ma da sempre la Sicilia è nel suo cuore.

Tra il 16 e il 18 agosto la nota scrittrice italiana, celebre soprattutto per i suoi romanzi di genere thriller, ha visitato le bellezze del Val di Noto, postando sui social scatti realizzati tra Ragusa (castello Donnafugata) e Scicli, un video ripreso dall’alto della città e poi ancora un video e un selfie mentre visita l’Infiorata che il Comitato Cava Santa Maria La Nova organizza da 17 anni e realizza lungo la salita che conduce alla storica e suggestiva omonima Chiesa, che custodice le statue dell’Addolorata e del Cristo Risorto “U Gioia”.







