Amici25. La sciclitana Eva Sinacciolo sfida Flavia Buoncristiani









Sfida di canto ieri pomeriggio ad Amici, la trasmissione in onda su Canale 5 condotta da Maria De Filippi, tra Flavia Buoncristiani (19 anni) e la sciclitana Eva Sinacciolo (22 anni).

La giovane, allieva della Maestra Lina Pluchino, ha deciso di mettersi alla prova con una sfida speciale rivolta ai partecipanti di “Amici”, il noto talent show. Con grande entusiasmo e determinazione, Eva ha sfidato Flavia; quest’ultima l’ha spuntata secondo il verdetto della talent manager Sara Andreani, chiamata a giudicare la sfida.

“Siete entrambe tecnicamente e vocalmente davvero brave. Non è facile. Eva cerca di personalizzare i brani avendo la fortuna di avere questa vocalità molto importante. Dall’altro canto una bella intensità di Flavia, che per me vince la sfida”, ha detto la giudice.

Flavia quindi ha ripreso il suo banco ad Amici25 ed è potuta tornare così dai suoi compagni, che l’hanno accolta con un abbraccio e tanti festeggiamenti.

La ragazza siciliana, nonostante l’amaro verdetto è determinata a non mollare e a continuare a credere nelle sue capacità artistiche. Eva Sinacciolo, giovane e promettente artista che lo scorso anno ha aperto i concerti in Sicilia di Giovanni Caccamo, ha già raccolto il supporto di numerosi fan, che sui social si sono schierati al suo fianco, incoraggiandola a non arrendersi e a continuare a inseguire i propri sogni nel mondo della musica. Ha già inciso dei brani inediti che portano anche la sua firma.

Nonostante questa battuta d’arresto, Eva ha promesso di continuare a lavorare sodo e di trovare nuove occasioni per mettersi in evidenza. La sua determinazione e il suo talento sono il vero stimolo per non smettere di credere in sé stessa.

“Nonostante non abbia vinto la sfida sono contenta di come sia andata, sono comunque soddisfatta perché è venuta fuori la cosa più importante, quella che sono sul palco – ci racconta Eva -. In quel momento stavo più bene che mai, avevo un’adrenalina tale che tutta l’ansia è scomparsa e c’era solo musica. Questo non vuol dire che rimarrò ferma – aggiunge la giovane cantante -, questo è solo l’inizio, vorrei tanto riprovare, perché chi si ferma è perduto.”

Qui il video








