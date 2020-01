La Lega si espande in Sicilia, c’è anche Orazio Ragusa

E’ nato a Palermo il primo gruppo della Lega nella storia della regione siciliana. Oltre a Nino Minardo, spicca un altro nome ibleo: Orazio Ragusa.

L’on. Ragusa lascia Forza Italia e ufficializza così il passaggio alla Lega di Matteo Salvini.

Presente a Palermo oltre agli onorevoli Minardo e Ragusa, il commissario regionale Sen. Stefano Candiani e i deputati regionali Giovanni Bulla, Marianna Caronia e il capogruppo, Antonio Catalfamo.

“L’obiettivo – spiega Minardo – è quello di rafforzare il centrodestra per il rilancio dell’azione del Governo Regionale. E’ certamente un momento di grande soddisfazione e questo risultato, è il frutto di un percorso fattivo e sinergico che ho avuto il piacere di portare avanti in raccordo e in sinergia con i vertici del partito.

Adesso – afferma ancora Minardo – al lavoro tutti insieme sulle proposte di crescita e sviluppo economico della nostra isola che saranno illustrate e spiegate nel corso di una prossima grande assemblea regionale del partito alla presenza del nostro leader Matteo Salvini.”

Con il passaggio di Orazio Ragusa alla Lega, molto presto anche al Consiglio Comunale di Scicli potrebbe fare il suo ingresso il partito di Salvini. Il consigliere comunale Giannone, da sempre vicino a Minardo e Ragusa, potrebbe indossare a breve la camicia verde.