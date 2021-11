L’1 e il 2 Novembre: Ognissanti e la “Festa dei morti” | Fiori sulle tombe dei cari defunti e altre tradizioni

L’1 Novembre, Tutti i Santi è un giorno festivo. Il giorno di tutti i Santi, noto popolarmente anche come Ognissanti, è una festa di certe chiese cristiane che celebrano insieme la gloria e l’onore di tutti i santi, compresi quelli non canonizzati. Nel calendario liturgico della Chiesa cattolica e della Chiesa ortodossa, è chiamata Solennità di Ognissanti oppure Solennità di tutti i Santi. La solennità del calendario liturgico romano cade appunto il 1º novembre.

Il 2 novembre invece è la giornata in cui la Chiesta ricorda i defunti. Non è festa per legge come invece il primo di novembre per lo stato italiano. Di solito i cimiteri hanno orari di apertura allungati e iniziative dedicate.

È tradizione, in questo periodo dell’anno, portare fiori sulle tombe dei defunti. Il fiore dei defunti è il crisantemo secondo la tradizione italiana. La scelta deriva dal fatto che questi fiori sbocciano in questo periodo.

In varie parti d’Italia ci sono dolci legati alle festività dei morti. Sono di solito dolci semplici negli ingredienti e nella preparazione. Soprattutto biscotti che ricordano la forma di ossa oppure dita delle mani. Si mettono su tavole imbandite nella notte fra 1 e 2 novembre per i morti che tornano a fare visita ai parenti.









Lungo lo Stivale esistono modi molto diversi per “festeggiare” questa ricorrenza. In alcune zone della Lombardia, la notte tra l’1 e il 2 novembre molte persone mettono in cucina un vaso di acqua fresca per far dissetare i morti. In Friuli invece si lascia un lume acceso un secchio d’acqua e un po’ di pane.

Nella Capitale la tradizione voleva che il giorno dei morti si tenesse compagnia ad un defunto consumando un pasto vicino alla sua tomba.

In Sicilia il 2 novembre è una festa con molti riti per i bambini. Se i più piccoli hanno fatto i buoni, riceveranno dai morti i doni che troveranno la mattina sotto il letto: si tratta di giochi ma anche dolci.