Judo. Europei Juniores, Savita Russo è oro | Koizumi Scicli: “Un risultato straordinario per la nostra atleta”









A Bratislava (SLO), ai Campionati Europei Juniores di Judo, la judoka delle Fiamme Azzurre Savita Russo, ha vinto l’oro nella categoria -63 kg.

Con grinta, tecnica e determinazione, Savita ha vinto quattro incontri, superando in finale la judoka tedesca Sara-Joy BAUER e portando a casa una splendida medaglia d’oro.

Soddisfazione viene espressa dalla Ecodep Koizumi Judo di Scicli, del Maestro Maurizio Pelligra, per questo nuovo risultato della Russo, cresciuta proprio a Scicli: “Un risultato straordinario per la nostra atleta – si legge in un post della palstra -, orgoglio per tutta la Koizumi. Complimenti Savita, questa vittoria è la tua, ma anche di chi ogni giorno condivide con te il percorso sul tatami.”

Per la Sicilia si tratta della terza medaglia, ieri due delle tre medaglie azzurre erano state conquistate da due atleti palermitani: Medaglia d’argento per Francesco Sampino (Fiamme Gialle) nella finale dei 60 kg e bronzo di Sofia Mazzola (Judo Virtus Villabate) nei 48 kg.







