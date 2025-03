Judo. Campionati Italiani, Medaglia d’Oro per Giada Sammito della Mifune Judo di Modica

Ottima prestazione per gli atleti della Mifune Judo di Modica, impegnati ieri e oggi nelle competizioni del Campionato italiano Cadetti A2, ospitati dal 105 Stadium della Fiumara, a Genova.

Due gli allievi allenati dal Maestro Daniele Alfano, presenti:

– Giada Sammito, che oggi è salita sul gradino più alto del podio, conquistando così la Medaglia d’Oro nella categoria -57kg;

– Alessandro Carbonaro (cat -66kg) che, nonostante una ottima prestazione, ieri si è fermato al terzo incontro.

“Sono felice e nello stesso tempo orgoglioso per Giada che oggi ha superato brillantemente ben 5 incontri, ha vinto anche la finale e così si è classificata per i prossimi Campionati Italiani A1”, racconta il M° Alfano, che aggiunge:

“Anche Alessandro ieri era partito col piede giusto, peccato perchè è un atleta che ha tutte le carte in regola per salire sul podio; anche lui in questi campionati aveva buone possibilità di portare in Sicilia una medaglia, tradito in questa occasione da un contraccolpo dell’avversario”.

La Mifune Judo ha anche conquistato un terzo posto come società.