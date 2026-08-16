Ispica – Trionfo di pubblico per il concerto di Silvia Mezzanotte, il 15 agosto Piazza Unità d’Italia è un coro unico









Una notte di Ferragosto magica, all’insegna della grande musica d’autore e di una partecipazione straordinaria, quella di ieri sera, sabato 15 agosto, Piazza Unità d’Italia a Ispica si è trasformata in un teatro a cielo aperto, registrando il tutto esaurito per l’attesissima tappa del tour di Silvia Mezzanotte.

L’evento, punta di diamante del cartellone estivo ispicese, ha richiamato migliaia di spettatori tra residenti, visitatori dei comuni limitrofi e numerosi turisti che stanno affollando il litorale ibleo. Quello di ieri sera a Ispica è stato l’evento clou di tutta l’estate Ragusana.

La piazza centrale della città si è riempita in ogni ordine di posto, confermando il grandissimo potere di attrazione dell’artista bolognese. L’ex memorabile voce dei Matia Bazar ha letteralmente stregato la folla fin dalle prime note. Accompagnata da una band di altissimo livello, Silvia Mezzanotte ha scatenato l’entusiasmo della piazza con una scaletta potente e raffinata, capace di alternare i suoi successi da solista ai capolavori che hanno fatto la storia della musica leggera italiana.

“Un successo della città e per la città”, ha detto il sindaco Pierenzo Muraglie, salito sul palco assieme al resto dei componenti dell’Amministrazione Comunale, nel pre-concerto condotto da Giovanni Giannone. Il Primo Cittadino ha voluto sottolineare che certi risultati, si ottengono solo grazie ad un lavoro di squadra, ringraziando i cittadini per la loro presenza, segnale di apprezzamento del lavoro svolto dal governo della città.

Tornando al concerto, non è mancato il calore e la vicinanza dell’artista, che dal palco ha più volte ringraziato la Sicilia e la comunità di Ispica per l’accoglienza calorosa. La straordinaria estensione vocale della Mezzanotte, unita alla sua naturale eleganza e a una forte presenza scenica, ha regalato ai presenti una notte di Ferragosto indimenticabile, conclusasi tra applausi scroscianti e standing ovation. La perfetta riuscita della serata e l’enorme affluenza di pubblico confermano il successo delle scelte artistiche dell’amministrazione locale, capace di offrire un intrattenimento di altissimo livello culturale e di dare una forte spinta al turismo e al commercio del centro storico.

Per l’ottima organizzazione e riuscita della serata, ringraziamenti anche alla Tolomeo Spettacoli, di Salvatore Tolomeo e alla Promo Service di Peppe Stornello.

L’Estate Ispicese 2026 continua sino a tutto settembre, con altri appuntamenti di rilievo.

Foto: Matteo Cicero







