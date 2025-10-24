Ispica – Sfiducia al Sindaco, il 12 novembre il Consiglio Comunale
Si terrà il prossimo 12 novembre la seduta del Consiglio Comunale, dove si vota la sfiducia al sindaco Inocenzo Leontini.
A presentare la mozione sono stati 10 consiglieri comunali: Gianni Stornello (PD), Lucio Muraglie, Carmelo Oddo, Giovanni Muraglie e Angelina Sudano (Muraglie Sindaco), Paolo Monaca (Sud chiama Nord), Serafino Arena (Rinascita Ispicese), Salvatore Milana (Grande Sicilia MPA), e infine le consigliere indipendenti Mary Ignaccolo e Matilde Sessa.
E’ la seconda volta che la mozione di sfiducia arriva in Consiglio, lo scoro mese di Gennaio a salvare il Sindaco erano stati i consiglieri Gianni Stornello e Paolo Monaca che al momento del voto erano uciti dall’aula.