Ispica – Presentata Mozione di Sfiducia al sindaco Leontini
- 16 Ottobre 2025 - 7:10
A Ispica 10 consiglieri comunali (su 16) hanno firmato la Mozione di Sfiducia contro il Sindaco Innocenzo Leontini.
Questi i consiglieri firmatari:
Gianni Stornello (PD), Lucio Muraglie, Carmelo Oddo, Giovanni Muraglie e Angelina Sudano (Muraglie Sindaco), Paolo Monaca (Sud chiama Nord), Serafino Arena (Rinascita Ispicese), Salvatore Milana (Grande Sicilia MPA), e infine le consigliere indipendenti Mary Ignaccolo e Matilde Sessa.
L’atto ora dovrà arrivare in Consiglio Comunale, la Mozione infatti va messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale e alla nomina di un Commissario. Se il sindaco viene sfiduciato, decade infatti anche l’intero consiglio comunale
Il Prefetto nominerà quindi un commissario straordinario per gestire l’amministrazione comunale. Il commissario assume i poteri del sindaco, della giunta e del consiglio comunale fino alle nuove elezioni.