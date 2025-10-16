Ispica – Presentata Mozione di Sfiducia al sindaco Leontini









A Ispica 10 consiglieri comunali (su 16) hanno firmato la Mozione di Sfiducia contro il Sindaco Innocenzo Leontini.

Questi i consiglieri firmatari:

Gianni Stornello (PD), Lucio Muraglie, Carmelo Oddo, Giovanni Muraglie e Angelina Sudano (Muraglie Sindaco), Paolo Monaca (Sud chiama Nord), Serafino Arena (Rinascita Ispicese), Salvatore Milana (Grande Sicilia MPA), e infine le consigliere indipendenti Mary Ignaccolo e Matilde Sessa.

L’atto ora dovrà arrivare in Consiglio Comunale, la Mozione infatti va messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale e alla nomina di un Commissario. Se il sindaco viene sfiduciato, decade infatti anche l’intero consiglio comunale

Il Prefetto nominerà quindi un commissario straordinario per gestire l’amministrazione comunale. Il commissario assume i poteri del sindaco, della giunta e del consiglio comunale fino alle nuove elezioni.







