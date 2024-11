Ispica – Leontini torna in Forza Italia, Ternullo: “Una risorsa preziosa per il nostro partito e per il futuro della nostra comunità”

Ispica, ma in generale tutta la Sicilia è il simbolo di un nuovo slancio per Forza Italia, un partito che sceglie di ripartire dalle radici, dal territorio e dalle persone. Sono felice di dare il bentornato a Innocenzo Leontini, una figura di grande esperienza politica e amministrativa, e oggi Sindaco di Ispica. Il suo ritorno non è solo motivo di orgoglio, ma rappresenta una risorsa preziosa per il nostro partito e per il futuro della nostra comunità.” Con queste parole, la senatrice Daniela Ternullo ha salutato ufficialmente il rientro di Innocenzo Leontini in Forza Italia, durante la conferenza stampa che si è tenuta oggi a Ispica. Un momento importante per il partito, che riafferma il proprio impegno, con uno sguardo attento ai bisogni del territorio e una strategia che parte dal basso per costruire un futuro solido e condiviso.

“La scelta di Leontini”, ha aggiunto la senatrice, “dimostra che Forza Italia continua a essere il punto di riferimento per chi crede nei valori del dialogo, della moderazione e dell’impegno concreto. Insieme possiamo lavorare per rispondere alle esigenze dei cittadini, sostenendo le imprese, le famiglie e i giovani. Oggi celebriamo non solo un ritorno, ma una nuova ripartenza per tutti noi.”

“Il nostro obiettivo”, ha concluso Daniela Ternullo, “è costruire una politica che sia vicina alle persone, che sappia ascoltare e proporre soluzioni. Innocenzo Leontini, con la sua esperienza e la sua passione, sarà una guida autorevole in questo percorso. A lui va il mio più caloroso benvenuto e il più sincero augurio di buon lavoro!”

“Rendo ufficiale il mio rientro in Forza Italia”, ha detto Leontini durante la conferenza stampa. “Ringrazio per essere presenti, la Senatrice Daniela Ternullo, il coordinatore provinciale di Forza Italia Giancarlo Cugnata, l’Assessore Massimo Dibenedetto e il Consigliere Comunale Lorenzo Ricca. Voglio riprendere il filo di una tradizione di appartenenza partitica personale in un momento in cui Forza Italia riveste, con equilibrio e moderazione, un ruolo di grande importanza nella guida del Paese, rappresentando gli interessi della classe media asse portante della Nazione. Ritengo sia giusto e corretto – ancora Leontini – dare il mio e il nostro contributo di adesione, impegno e sostegno alla causa, partendo dall’impegno locale.”