Ispica – I cantieri di lavoro renderanno più bella ed accogliente la città

La Regione Siciliana, attraverso il Dipartimento del Lavoro, ha notificato al Comune di Ispica l’autorizzazione ed il finanziamento di due cantieri di lavoro per complessivi 200.000,00 euro. A darne notizia il sindaco Pierenzo Muraglie e l’assessore Evelina Barone.

I cantieri riguardano la sistemazione degli spazi pubblici di via Sardegna angolo via Trieste e di via Ragusa angolo via Aldo Moro ed il rifacimento dei marciapiedi di via Leopardi.

“I cantieri daranno occupazione a 30 lavoratori, a due Direttori e due Istruttori – afferma il sindaco Muraglie -. I Cantieri renderanno più bella ed accogliente la nostra città e contestualmente rappresentano uno strumento occupazionale per 30 disoccupati.”