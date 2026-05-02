Ispica – Elezioni Amministrative, liste e assessori designati









E’ entrata nel vivo la campagna elettorale a Ispica, dove il 24 e il 25 maggio i cittadini sono chiamati ad eleggere il sindaco e comporre il consiglio comunale, per i prossimi 5 anni.

Sono 5 i candidati a Sindaco, 14 le liste a sostegno. I candidati al Consiglio comunale sono 224.

Tonino Cafisi è sostenuto dalle liste civiche Cafisi Sindaco, Noi Moderati e da Fratelli D’Italia. Questi gli assessori designati: Marco Santoro, Laura Bellio, Francesco Amodeo e Paola Tonaca.

A sostegno di Pierenzo Muraglie: Muraglie Sindaco, Libera e Forte, Pensiamo Ispica. Assessori designati da Muraglie: Mattia Moltisanti, Salvatore Milana e Sonia Calabrese.

A sostegno di Angelo Galifi: Galifi Sindaco, Grande Sicilia e Forza Italia. Tra gli assessori designati, anche l’ex sindaco Innocenzo Leontini, e poi Matilde Sessa e Valentina Lombardo.

Il candidato sindaco Serafino Arena ha due liste a sostegno: Controcorrente e Arena Sindaco. Gli assessori designati sono: Antonello Calvo, Antonino (Nino) Raucea e Delia Murè.

Paolo Monaca è sostenuto da 3 liste: Paolo Monaca Sindaco, Difendiamo Ispica da Iblea Acque, Partito Democratico. Assessori designati: Alessandro Savatore Ferrara, Marylin Denaro, Vincenzo Gianì.







