Ispica – Angelo Galifi (MPA-Grande Sicilia) candidato a Sindaco con l’ok di Leontini









Il terzo candidato a Sindaco della città di Ispica alle prossime elezioni amministrative è Angelo Galifi.

Galifi, esponente del movimento MPA – Grande Sicilia, è il nome che è venuto fuori dal tavolo a cui erano seduti l’On. Fabio Mancuso – Commissario Provinciale Grande Sicilia, Giancarlo Cugnata – Coordinatore Provinciale Forza Italia, On. Innocenzo Leontini – Sindaco di Ispica e Angelo Galifi che è Dirigente Provinciale del Partito.

“Il centrodestra di Ispica si prepara a una fase di rinnovamento – si legge in un comunicato stampa a firma dei 4 esponenti politici -, puntando su un equilibrio tra esperienza e nuove energie. Il consigliere provinciale Angelo Galifi è stato individuato come candidato sindaco, con l’obiettivo di costruire un percorso credibile e responsabile, capace di rispondere alle reali esigenze del territorio. La proposta di Galifi rappresenta oggi un’opportunità per introdurre competenze e visioni amministrative orientate allo sviluppo e alla crescita sostenibile della città.

Il sostegno di Forza Italia è la certezza del centrodestra e rappresenta un segnale di fiducia verso un progetto politico serio, credibile e radicato nel territorio.

Fondamentale, in questa fase, è anche l’apporto delle liste civiche e della società civile, che arricchiscono e rafforzano la proposta politica. A sostegno della candidatura di Angelo Galifi – si legge ancora nella nota stampa – si stanno strutturando almeno cinque liste politiche e civiche, espressione di professionalità, competenze ed energie nuove, pronte a contribuire in maniera concreta al rilancio della città. Un contributo che testimonia la volontà di costruire un progetto inclusivo, partecipato e radicato nel tessuto sociale ispicese.”

Sabato 21 marzo è prevista una conferenza stampa di presentazione del candidato Galifi.







