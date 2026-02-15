Ismaele La Vardera: “Mi candido alla presidenza della Regione Siciliana”









Il deputato regionale di Controcorrente, Ismaele La Vardera, ha annunciato la sua candidatura alla presidenza della Regione siciliana, alle elezioni previste per il prossimo anno.

“Oggi lanciamo una sfida fatta di contenuti ma anche di idee concrete. Una sfida titanica, ma necessaria, alla vecchia politica. Nessuno credeva che nel giro di anno sarei riuscito a mettere su una squadra straordinaria. Oggi abbiamo presentato il programma a dispetto di quelli che dicono che siamo un movimento solo di mera protesta”, ha detto parlando a Palermo a un’iniziativa in occasione del primo anno dalla nascita movimento.

“La mia candidatura – ha proseguito – la metto a disposizione del cosiddetto fronte progressista. Lo faccio perché non si possono aspettare tre mesi prima per scegliere un candidato, non si può attendere il fato o la natura, noi dobbiamo preparare un’alternativa valida. Gireremo per la Sicilia con una roulotte e uno slogan ‘il parlamento che viene da voi’, per dimostrare che è possibile andare dalla gente quando la gente non crede più nella politica”.

Secondo La Vardera, “la legislatura non si chiuderà a scadenza naturale: ho avuto delle certezze da Roma sul fatto che si chiuderà entro quest’anno, quindi bisogna prepararsi. Mi auguro che il mio gesto non venga preso come una fuga in avanti, più volte ho chiesto al fronte progressista di fare le primarie, non mi ha risposto nessuno. Ci sarà tempo, intanto io parto poi si vedrà. Spesso io non vengo visto come una risorsa dai pezzi importanti di partito ma impareranno a capire che o con me si vince o con me si perde”, ha concluso La Vardera.







