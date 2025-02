Ismaele La Vardera lancia “Controcorrente”

“Controcorrente rappresenta un movimento di opposizione vera. In questo momento ritengo che in Sicilia sia necessario compattare il cosiddetto fronte dell’opposizione, non sulla scorta del fatto di mettiamoci insieme perché siamo contro il governo Schifani, ma sul fatto che questo governo è il peggiore che la Sicilia abbia mai avuto”. Così Ismaele La Vardera durante l’evento di presentazione a Palermo del nuovo movimento politico Controcorrente.

“Il primo scoglio da superare sarà la soglia sbarramento. Il banco di prova nelle prossime elezione del 2027 – dice – Per noi non è un problema. La vera sfida sarà portare la gente a credere nella politica, e siccome saremo la novità, non ci siamo posti il problema del 5 per cento. Da tre mesi abbiamo cercato di coinvolgere tantissimi giovani che da ogni parte della Sicilia vogliono fare parte di questo grande progetto”.

“A La Vardera e al suo neonato Movimento faccio i migliori auguri. La nascita di forze alternative a Schifani, Cuffaro e alle destre non può che farci piacere e, soprattutto, non può che fare bene alla Sicilia, sempre più martoriata per causa di chi ci governa e di chi ci ha governato in passato”. Lo afferma il referente M5S per la Sicilia Nuccio Di Paola, oggi alla presentazione di Controcorrente, il nuovo Movimento fondato dal deputato regionale.

“Con Ismaele – dice Di Paola – condividiamo molte battaglie, dalla viabilità all’acqua, dalla sanità alla lotta agli sprechi. A lui il mio più sincero in bocca al lupo”

La presentazione del nuovo progetto politico, qui di seguito nel video