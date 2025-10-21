Incidente sul lavoro nel catanese, morto un operaio di 58 anni | In Sicilia da Gennaio 59 morti









Sono 59 i morti sul lavoro in Sicilia dall’inizio dell’anno, con un’incidenza di 24 decessi ogni milione di abitanti: un dato che si attesta al di sopra della media nazionale.

L’ultima vittima ieri in una vetreria di San Giovanni La Punta, nel Catanese.

Nell’incidente anche un ferito.

La vittima aveva 58 anni, la persona rimasta ferita ne ha 34.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Gravina di Catania e il personale dell’ispettorato del Lavoro.

A perdere la vita è stato Romain Supasi Lang originario del Congo: stava lavorando assieme ad un collega, quando, per cause ancora poco chiare, una pesante lastra di vetro lo ha schiacciato. Per lui non c’è stato nulla da fare. Sarebbe fuori pericolo l’altro operaio coinvolto, trasportato in elisoccorso al Policlinico di Catania, dove è ricoverato in ortopedia con ferite alle gambe.

La Procura di Catania ha aperto un’inchiesta.

La vittima lascia la moglie e un figlio.







