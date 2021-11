Incidente mortale a Floridia (SR), a “Le Iene” i genitori di Federico: “L’incidente non è stato autonomo”

Un servizio delle “Iena” Giulio Golia è andato in onda nella puntata di ieri sera della nota trasmissione tv in onda su Italia Uno, Le Iene. Golia la scorsa settimana è stato in Sicilia, a Floridia (SR) per fare luce su un incidente stradale mortale avvenuto lo scorso anno: a perdere la vita il giovane Federico Santangelo (qui la notizia di novetv).

Il 16enne era a bordo della moto di un amico quando all’improvviso è uscito fuori strada, impattando contro un palo della pubblica illuminazione. Il caso è stato archiviato come incidente autonomo, ipotesi che non ha mai convinto i genitori e gli amici del ragazzo.

Nel servizio de Le Iene sono state inserite le immagini catturate dalle telecamere di video sorveglianza della zona, dove effettivamente si vede una vettura, una Ford Fiesta, che avrebbe potuto impattare con la moto guidata dalla giovane vittima.

Carmelo e Sharon, i genitori di Federico, stanno cercando a Floridia l’auto che un anno fa potrebbe aver provocato la morte del figlio. Non credono che la moto di Federico sia sbandata tragicamente per un “incidente autonomo”.

Qui il servizio de Le Iene