Incendi in Sicilia, tragedia a San Cataldo (CL): muore il Vigile del Fuoco Alessandro Marchi









Un Vigile del fuoco del comando provinciale di Caltanissetta è morto oggi dopo aver accusato un malore mentre era impegnato nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio divampato in contrada Mimiani, a San Cataldo. La vittima è Alessandro Marchi, 59 anni.

Un suo collega, colto anch’egli da malore durante l’intervento, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta.

Entrambi avrebbero accusato il malore a causa del caldo estremo e della pesantezza di un eccessivo carico di lavoro, ma saranno gli accertamenti a chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto.









Il cordoglio del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi

Profondo dolore per la perdita di Alessandro Marchi, deceduto durante un intervento per lo spegnimento di un incendio boschivo a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta. Ha perso la vita mentre svolgeva il proprio dovere, al servizio della collettività. Alla sua famiglia, ai colleghi e a tutto il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco rivolgo, a nome mio e del Ministero dell’Interno, le più sentite condoglianze. Non sarà dimenticato.

Lo ha scritto pochi minuti fa sui suoi profili social, il Ministro Piantedosi.