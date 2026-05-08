In Sicilia tassa rifiuti sempre più alta, la raccolta differenziata non cresce | Buone notizie solo in due province: Ragusa e Trapani

  • 8 Maggio 2026 - 10:44
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Diffusi i dati del report rifiuti 2025 di Federconsumatori Sicilia, brutte notizie: mentre la tassa sui rifiuti è sempre più alta, la raccolta differenziata non cresce quasi per nulla (e in alcuni Comuni, addirittura, diminuisce).

Il report si basa su dati ufficiali ma, a

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