In arrivo in Sicilia un’ondata di caldo africano
- 10 Luglio 2026 - 14:25
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E’ in arrivo in Sicilia un’ondata di caldo eccezionale proveniente dal Nord Africa. I giorni cruciali saranno martedì e mercoledì prossimi quando le temperature quasi certamente andranno oltre i quaranta gradi.
La colpa della grande afa? Un anticiclone in arrivo dal Nord Africa che si concentrerà soprattutto sul Mediterraneo Centrale. Attesi picchi di gran caldo soprattutto nel Sud- Est della nostra isola e nelle zone interne. Un altro segnale dei cambiamenti climatici che in Sicilia stanno soffocando, dice Legambiente, il Lago di Pergusa, a Enna.