In arrivo in Sicilia il “Ciclone Mediterraneo”: piogge alluvionali e venti tempestosi









Atteso per la prossima settimana un profondo ciclone mediterraneo che porterà una fase di maltempo intenso sulla Sicilia. Piogge abbondanti, venti molto forti e mareggiate potrebbero creare situazioni di rischio.

Le precipitazioni associate al ciclone saranno diffuse e in parte persistenti. Le prime piogge significative sono attese tra la sera di lunedì e la giornata di martedì. Nella fase centrale dell’evento, tra martedì e mercoledì, le precipitazioni assumeranno carattere di rovescio e temporale, localmente di forte intensità, soprattutto lungo la fascia ionica e centro-orientale della nostra isola. Tuttavia vi sono tutt’ora margini di cambiamento in quanto non risulta attualmente inquadrata con precisione la posizione del minimo depressionario.

Gli accumuli pluviometrici più elevati sono attesi sulla Sicilia orientale, in particolare tra le province di Catania, Siracusa e Ragusa, dove in 48 ore si potranno superare diffusamente i 100–150 mm, con valori superiori sui rilievi e nei settori sottoposti a stau orografico. La persistenza delle piogge, unita all’elevata intensità oraria dei rovesci più organizzati, potrà determinare condizioni di elevata saturazione dei suoli, aumentando il rischio di allagamenti urbani e criticità idrogeologiche, soprattutto nei bacini torrentizi a risposta rapida.

Attesi venti forti o di burrasca su gran parte dell’Isola, le raffiche più intense sono attese sui settori orientali e meridionali della Sicilia, in particolare lungo le coste ioniche e nello Stretto di Sicilia, dove i venti potranno superare gli 80–100 km/h, con punte localmente superiori.

Le condizioni del mare saranno severe. Il moto ondoso risulterà in rapido aumento già dalle prime fasi del peggioramento, con mari molto agitati o in burrasca sullo Ionio e nel Canale di Sicilia. L’altezza d’onda potrà raggiungere valori molto elevati lungo le coste esposte (probabilmente fino a 7 metri), con mareggiate intense in grado di interessare i litorali orientali e sud-orientali, soprattutto nei momenti di massima intensità del vento.

Dal punto di vista termico, al seguito del minimo depressionario è previsto l’ingresso di aria più fresca in quota, che favorirà un abbassamento della quota neve. Durante le fasi più fredde dell’evento, le nevicate potranno interessare le aree montuose a partire dai 1300–1500 metri di quota. Sull’Etna sono attesi accumuli nevosi significativi, localmente abbondanti, accompagnati da venti molto forti che potranno determinare condizioni di bufera alle quote più elevate.







