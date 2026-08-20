Il SIM Carabinieri Sicilia chiede equità nei servizi di sicurezza: “Basta usare i Carabinieri come tappabuchi”









“In Sicilia la sicurezza non è distribuita in modo equo tra le Forze di Polizia. Ai Carabinieri si chiede tutto: presenza h24, notti, festivi, piena estate. Ad altri, in diverse province, si chiede molto meno: le aliquote previste per il concorso delle altre Forze risultano spesso ridotte o del tutto assenti. Il risultato lo conosciamo bene: i vuoti li copre sempre l’Arma, i colleghi restano soli sulla strada e il prezzo della disorganizzazione lo pagano loro”: ad affermarlo è il SIM Carabinieri Sicilia, in un comunicato stampa, citando un esempio concreto, segnalato negli atti interni.

Un cittadino si presenta in un Commissariato per denunciare il furto della propria auto e viene invitato a chiamare il 112, cioè i Carabinieri, perché l’ufficio non sarebbe in grado di ricevere la denuncia.

La vicenda andrà verificata nelle sedi competenti, ma dice tutto: il cittadino non può essere rimbalzato da un ufficio all’altro, e il Carabiniere non può essere la risposta automatica a ogni carenza organizzativa altrui.

Nei Piani Coordinati di Controllo del Territorio non basta scrivere i turni: bisogna farli davvero.

“Quando le notti, i festivi e l’estate restano scoperti – prosegue la Segreteria Regionale – le pattuglie dell’Arma intervengono su risse, emergenze e servizi ad alto rischio senza alcuna certezza di ausilio tempestivo ma questa non è collaborazione: è uno squilibrio che mette a rischio i militari e riduce l’efficacia del soccorso ai cittadini e, diciamolo chiaramente, lo spirito di servizio dei Carabinieri non può diventare un alibi gestionale”.

Turni prolungati, riposi compressi, ferie rinviate e famiglie sacrificate non possono essere il modo “normale” di coprire le carenze di altri.

Quelle carenze devono essere affrontate da chi comanda e da chi pianifica.

Nel rispetto delle attribuzioni delle autorità provinciali di pubblica sicurezza, il principio è semplice: i Comandanti Provinciali dell’Arma, per la parte di loro competenza, devono spiegare come vengono pianificati e realmente eseguiti i servizi, quali squilibri hanno rappresentato ai tavoli di coordinamento e quali misure hanno adottato per tutelare il personale.

Le risposte devono essere puntuali, documentate e trasparenti: al Comando Generale e a ogni Carabiniere.

Chi dispone l’impiego dei Reparti non può limitarsi a prendere atto delle carenze: deve segnalarle, contrastarne gli effetti e renderne conto.

La responsabilità di comando non si ferma davanti a un foglio dei servizi.

Al riguardo, il SIM Carabinieri Sicilia chiede che:

– il Comando Generale acquisisca da ogni Comando Provinciale i dati sui servizi pianificati e realmente eseguiti, sulle fasce rimaste scoperte, sui casi in cui l’Arma ha operato da sola, sui tempi di ausilio e sull’impatto su straordinari, riposi e ferie;

– presso le Prefetture sia verificata l’effettiva equità dei Piani Coordinati e dei servizi di ricezione del pubblico, con particolare attenzione a notti, festivi e stagione estiva;

– mutuo soccorso, copertura di rete e procedure certe per gli interventi ad alto rischio: deve finire l’isolamento operativo dei Carabinieri sulla strada;

– rinforzi, recuperi e ferie realmente fruibili: le carenze di altri apparati non si compensano comprimendo i diritti e la sicurezza dei Carabinieri.

Il SIM Carabinieri Sicilia non accetterà più che l’efficienza del sistema si regga sul silenzioso sovraccarico dell’Arma.

“Non chiediamo privilegi – conclude la sigla – ma equità nell’esecuzione dei servizi, trasparenza nelle decisioni e sicurezza per chi opera: prima di pretendere nuovi sacrifici, i Comandanti Provinciali diano risposte al Comando Generale e a ogni Carabiniere. La sicurezza della Sicilia non può reggersi su un modello sbilanciato, dove a pagare sono sempre le stesse divise”.







