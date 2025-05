Il Modica Calcio batte il Vittoria e continua la sua corsa alla Serie D

È il Modica Calcio la vincente della fase regionale dei Playoff, che per il secondo anno consecutivo si prepara a vivere la fase nazionale, ii rossoblu torneranno a lavoro per preparare la sfida contro l’Elettra Marconia, squadra campione dei playoff in Basilicata.

Gara che inizia subito con apprensione a causa di un contrasto che vede Idoyaga prendere una botta in testa da Slojkowsky, il numero dieci rossoblù resta a terra senza sensi e viene subito soccorso, con la decisione finale di accompagnarlo in ospedale in barella dove adesso sta bene ed è tenuto sotto osservazione.

La partita riprende con l’ingresso di Viegas in campo e il Modica pronto a giocare anche dopo la disponibilità espressa del direttore di gara a sospendere la gara. Proprio Viegas si porta in avanti e lascia partire il primo tiro della gara verso la porta di Malandrino e centra il palo interno alle spalle del portiere con il pallone che, tuttavia, finisce fuori. Al 26’, dopo una serie di ripartenze, ancora Viegas mette un pallone in mezzo con Arquin che incorna ma manda alto. Un minuto più tardi ancora Arquin tira da fuori e mira all’angolino trovando il portiere avversario pronto per gli straordinari. Al 53’ ancora un lancio lungo per Arquin che viene abbattuto in area e il direttore di gara non può far altro che decretare il calcio di rigore, dagli undici metri si presenta Cacciola che porta avanti i suoi. Le ostilità si chiudono dopo 15’ di recupero concessi a causa degli infortuni accorsi durante la prima frazione.

Nella ripresa la prima grande occasione è ancora per il Modica, Arquin addomestica un pallone e lo mette in mezzo per Viegas che deve solo spingerlo in porta, l’attaccante però arriva al tiro con il piede debole e spedisce il pallone fuori. Il Vittoria prova a fare la sua partita per recuperare lo svantaggio e cerca spazi per arrivare al tiro ed impensierire Pontet, migliore tra le maglie biancorosse Lucarelli, che però non riesce a spaccare il muro rossoblu. Al 28’ ancora una grande occasione con Arquin che prova di testa ma trova solo il fondo del campo. Due minuti più tardi è Sferrazza a salvare i suoi, Viegas parte in velocità e mette in mezzo per Arquin, il francese è pronto a battere a rete ma trova il difensore a chiudere tutto. Sul finale il direttore di gara concede 7’ di recuperò e al terzo Cacciola prova a metterla dentro su punizione ma trova il miracolo di Malandrino.

Modica Calcio che, dunque, vince i playoff regionali e si appresta a giocare la fase nazionale con la voglia di regalarsi il miglior risultato possibile ricordando i fasti della scorsa stagione in cui si arrivò a giocare la finale in Campania.









MODICA CALCIO – VITTORIA FC 1-0

Modica Calcio: Pontet, Messina, Rossi, Francofonte, Cacciola, Schembari (42’ st Kondila), Neto (28’ st Incatasciato), Palmisano, Arquin (45’ st Handzic), Idoyaga (2’ pt Viegas), Cappello. Panchina: La Licata, Mallia, Incatasciato, Denaro, Kondila, Handzic, Triolo, Montanaro, Viegas. Allenatore: Pasquale Ferrara.

Vittoria FC: Malandrino, Slojkowski (27’ st Vitello), Diop, Lo Nigro, Montefusco, Sferrazza, Lucarelli, De Jesus (5’ st Iezzi), Dos Santos (34’ st Digiacomo), Esposito (17’ st Esposito), Fortunato (27’ st Leggio). Panchina: Cirnigliaro, Leggio, Iapichino, Iezzi, Vitiello, Djalo, Digiacomo, Lauretta, Calabrese. Allenatore: Nicolò Terranova

Marcatori: 53’ pt Cacciola rig. (M)

Ammoniti: Cacciola, Neto (M), Slojkowsky, Vitiello (V)