Il maltempo in Sicilia si chiama Jolina: dirottati anche 4 voli









Come preannunciato dall’allerta meteo arancione, un violento temporale si è abbattuto stamattina a Catania e nell’hinterland intorno alle 11 causando allagamenti nelle strade.

Disagi anche nell’aeroporto di Catania: quattro voli che dovevano atterrare a Fontanarossa, tra le 7.13 e le 7.39, sono stati dirottati sugli scali di Palermo e Comiso, ma sono poi rientrati a Catania da dove sono ripartiti in ritardo di alcune ore. Sono stati dirottati a Palermo l’EasyJet proveniente da Napoli e i Ryanair provenienti da Trieste e Torino. A Comiso è stato dirottato il Volotea proveniente da Firenze. Al momento, nonostante la pioggia battente su Catania, l’aeroporto è operativo.

Il vortice Jolina che in queste ore si è collocato sul mar Libico, sta continuando a pilotare verso la Sicilia ammassi nuvolosi carichi di umidità e fortemente instabili che stanno già provocando abbondanti piogge. Il tutto sarà accompagnato da venti forti ciclonici con punte fino a 80km/h, mari agitati e possibili mareggiate.

Anche domani Jolina stazionerà farà sentire la sua presenza nell’Isola.

La zona più esposta è quella orientale e dunque le province di Messina, Catania, Siracusa e Ragusa. Precipitazioni non mancheranno anche sulle zone interne di Caltanissetta ed Enna, fenomeni più isolati a Palermo, Trapani e Agrigento. L’abbassamento delle temperature sta determinando abbondanti nevicate in montagna, soprattutto sull’Etna.







