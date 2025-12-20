Il Coni Ragusa celebra le eccellenze dello sport ibleo: a Giulia Cappello il 58° Premio “Salvatore Padua”









Lo sport della provincia di Ragusa si ritrova per il suo appuntamento più atteso. Lunedì 22 dicembre, nella cornice istituzionale della Sala Conferenze “Gianni Molè” del LCC di Ragusa, la Delegazione Provinciale del CONI celebrerà le atlete, gli atleti e le società che hanno dato lustro al territorio nel corso dell’ultimo anno.

Il momento clou della serata sarà la consegna del Premio Atleta dell’Anno “Salvatore Padua”, giunto alla sua 58ª edizione. Per il 2025, la Commissione esaminatrice ha scelto la giovanissima ginnasta modicana Giulia Cappello (15 anni, ASD Motyka), reduce da uno straordinario argento mondiale con la maglia azzurra della Federazione Ginnastica d’Italia.

Durante la cerimonia presieduta da Roberto Chiaramonte, Delegato Coni Ragusa, con la partecipazione di Maria Monisteri, membro della Giunta Regionale Coni, verranno conferite le massime onorificenze nazionali del CONI. Nello specifico la Medaglia d’Oro al Valore Atletico a Martina Di Stefano, campionessa mondiale di Pesca Sportiva (Sicilia 2023). Poi la Stella di Bronzo al Merito Sportivo all’ASD Judo Club Koizumi Scicli, per l’instancabile attività di promozione e i risultati tecnici conseguiti.

“È per me un onore invitare la cittadinanza e le autorità a questa cerimonia che non è solo una premiazione, ma il riconoscimento ufficiale del valore sociale e tecnico dello sport,” dichiara Roberto Chiaramonte. “Premiamo eccellenze come Martina Di Stefano e la Judo Club Koizumi, simboli di dedizione e costanza. Un plauso speciale va a Giulia Cappello, una giovane che incarna il futuro del nostro sport. Quest’anno, inoltre, il mio pensiero va ad Adolfo Padua: la sua eredità continua a vivere nel premio dedicato al fratello Salvatore e nel nuovo riconoscimento che porta il suo nome, a testimonianza di una vita spesa per i valori sani della competizione.”

Il programma prevede inoltre la consegna di targhe speciali a giovani promesse e realtà consolidate: Giuseppe Mazza (Mezzofondo, Atletica Padua Ragusa), Sofia Spadaro (Scherma Modica), Andrea Lembo (Skateboard), Giorgia Rovetto (Trofeo CSEN 2025 – Danza Sportiva) e Federico Calcaterra (Targa CONI 2025)

In questa edizione verrà istituito il primo “Riconoscimento Adolfo Padua – Una vita per lo sport”, volto a onorare la memoria dello storico organizzatore del Premio. Il riconoscimento sarà assegnato a Lucio Sascaro, figura iconica del volley ibleo e colonna dell’Aurora Giarratana.

La serata, condotta dal giornalista Michele Farinaccio, vedrà la partecipazione straordinaria del Presidente del CONI Sicilia, Enzo Falzone.







