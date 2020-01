Giovanni Caccamo in concerto per Sant’Agata

Ha chiuso il suo lungo “Eterno Tour” nella sua terra il 22 Dicembre 2019 a Ispica, Giovanni Caccamo, che nel 2020 torna live per una data speciale in Sicilia: a Catania in occasione dei festeggiamenti di Sant’Agata. Il concerto è stato inserito nella serata di lunedì 3 Febbraio.

Alle ore 20 in Piazza Duomo, Inni e musiche classiche in onore di Sant’Agata eseguiti dalla Corale “G. Tovini”, diretto dal M° Pietro Valguarnera. Tradizionale spettacolo piromusicale “I fuochi della Sira o’ Tri”. Nella stessa serata: “Agathae, inno alla devozione” – Esibizione artistica del tenore Frate Alessandro e del cantautore Giovanni Caccamo.

L’appuntamento a cura del Comitato per la Festa di Sant’Agata nella Città di Catania e della Regione Siciliana – Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo, Sidra Spa, Aeroporto di Catania, AMT Catania, Sostare Srl.