Giarratana – L’ultimo saluto a Marinella | Proclamato il Lutto Cittadino

Celebrati oggi pomeriggio, nella chiesa madre di Giarratana, i funerali della 54enne Marinella Sigona, deceduta ieri a seguito di un incidente stradale autonomo avvenuto in territorio di Monterosso Almo.

Tantissime le persone presenti per dare l’ultimo saluto a Marinella, parenti, amici e conoscenti.

Marinella Sigona era a bordo di un mezzo anticendio con autobotte della forestale, che si è ribaltato. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. Nel sinistro stradale sono rimaste ferite altre sei persone.

Il sindaco di Giarratana, Lino Giaquinta, ha dichiarato per la giornata di oggi il lutto cittadino, bandire a mezz’asta in tutti gli edifici pubblici e chiusura degli esercizi commerciali in contemporanea coi funerali, oggi pomeriggio.

La sfortunata giarratanese lascia il marito e due figlie. A loro e agli altri familiari le condoglianze di NoveTv.

Un’intera comunità a lutto e non solo. Tutta la Sicilia piange l’operaia della forestale morta durante il servizio, anche il Governo Regionale e il dipartimento Forestale della Regione aveva espresso il proprio cordoglio per la tragedia.

Foto: Franco Assenza