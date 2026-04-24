Forza Italia, Nino Minardo commissario in Sicilia
- 24 Aprile 2026 - 21:43
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Il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, ha accolto le dimissioni del coordinatore regionale, Marcello Caruso, nominando al suo posto, in qualità di commissario regionale, l’onorevole Nino Minardo.
“Ringrazio il Segretario nazionale Antonio Tajani e tutta la comunità di Forza Italia per la fiducia. Metto il mio impegno a totale servizio di questa scelta, con determinazione, entusiasmo e spirito di squadra. Forza Italia, Forza Sicilia”. Così il neo Commissario del partito Nino Minardo.