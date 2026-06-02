Forte scossa di terremoto nel sud Italia, trema la terra anche in Sicilia









E’ stata avvertita in tutte le regioni del sud, Campania, Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia, la scossa di magnitudo 6.2 registrata alle 0.12 in mare, al largo della costa calabrese di Amantea (Cosenza) con epicentro a 250 chilometri di profondità. In alcune località alcuni cittadini sono scesi in strada e hanno iniziato a chiamare sia la Protezione civile regionale che i vigili del fuoco ma soprattutto per avere informazioni. Allo stato, non sono segnalati danni.

La sala operativa della Protezione civile regionale ha iniziato a contattare tutti i sindaci dell’area più prospicente all’epicentro come Cetrato, Lamezia Terme ed Amantea ma nessuna segnalazione di danni. I contatti proseguono con altri enti per fugare ogni dubbio.

Al momento non risultano segnalazioni di danni né richieste di soccorso.

La situazione è sotto costante monitoraggio.







