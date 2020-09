I Falsi D’autore a Punta Secca, musica e cabaret per un sabato sera in allegria

Volgono al termine gli eventi estivi organizzati dal Comune di Santa Croce Camerina. Domani, 5 Settembre, a pochi passi dalla famosissima casa di Montalbano ci sarà lo spettacolo dei “Falsi D’Autore”, ospiti fissi nelle trasmissione di Antenna Sicilia “Insieme” e “Sicilia Cabaret”, ma anche a “Made in Sud”, su RaiDue.

Dalle ore 22 in Piazza Faro il live show del gruppo siracusano che unisce musica e cabaret, per una serata in allegria e spensieratezza.

Prima dello spettacolo dei Falsi D’Autore saliranno sul palco tre artiste ragusane: Morena Licitra, Luna Massari e Federica Antoci.

Morena Licitra presenterà il suo inedito Never Forget;

Anche Luna Massari, concorrente nella passata edizione dello Zecchino d’Oro, presenterà il suo nuovo singolo, Gira al primo arcobaleno;

Federica Antoci canterà invece il brano con il quale ha vinto a Frascati (RM) lo scorso mese il Festival Internazionale Je So Pazzo 2020 (Premio Musicale in memoria di Pino Daniele).

A condurre l’evento sarà Giovanni Giannone.