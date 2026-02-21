Era in Sicilia per imparare l’italiano il 17enne travolto dal treno a Campobello di Mazara

“Voleva imparare l’italiano, ecco perché era venuto qui a trovare mio padre e da due giorni aveva iniziato le lezioni in un istituto di Castelvetrano. E, invece, ieri è successo questa tragedia”. A raccontarlo all’Ansa è Mohamed Salah, 24 anni, fratello maggiore di Youssef, il 17enne tunisino che ieri ha perso la vita investito dal treno, partito da Trapani, in contrada San Nicola a Campobello di Mazara.

Mohamed, da 4 anni vive a Milano e ieri pomeriggio, dopo aver appreso della tragedia, è arrivato a Campobello di Mazara con un aereo di linea.









In paese vive da decenni il papà Adel, mentre la mamma con le altre 4 figlie sono nella provincia di Mahdia, in Tunisia. Secondo il racconto dello zio Lotfi il ragazzino venerdì mattina non sarebbe dovuto andare in campagna: “Mio cognato prima di andare a lavorare lo aveva invitato a non muoversi da casa – racconta – e, invece, lui è andato ad aiutare un agricoltore di Campobello per raccogliere i rami d’ulivo a terra dopo la potatura”.

La dinamica esatta dell’incidente è ancora al vaglio della Polfer che dovrà accertare come mai il giovane si trovasse sui binari al passaggio del treno, lontano alcuni metri dall’uliveto. Secondo i parenti in quel momento indossava le cuffie per ascoltare la musica, particolare che non ha trovato conferme in ambienti giudiziari.

A Campobello di Mazara ieri sera la comunità tunisina ha ricordato il 17enne durante la preghiera per il Ramadan: “Giovedì Youssef ha partecipato al rito d’inizio nella nostra moschea – racconta Sabeur Ben Romdhane, punto di riferimento della comunità musulmana a Campobello – ieri sera, tra le lacrime, abbiamo avuto un pensiero per lui e per la sua famiglia”.

La salma, che si trova all'obitorio del cimitero di Mazara del Vallo, rientrerà nei prossimi giorni nel suo Paese d'origine grazie alla collaborazione del consolato della Tunisia a Palermo.








