E’ morto lo storico allenatore dello Scicli, Mario Possamai









Calcio siciliano in lutto: è morto oggi Mario Possamai. Aveva 83 anni.

Storico calciatore e allenatore del Marsala Calcio, Possamai ha rappresentato una figura di riferimento per intere generazioni di sportivi, lasciando un ricordo indelebile nella storia del calcio in Sicilia.

Da tempo combatteva contro una grave malattia. Una battaglia condotta con la discrezione e la forza che lo hanno sempre contraddistinto, fino alla notizia della sua scomparsa, che oggi ha profondamente colpito il mondo del calcio marsalese.

Marsala perde oggi uno dei suoi simboli sportivi più amati. La sua scomparsa lascia un grande vuoto non solo tra i tifosi azzurri, ma in tutta la comunità cittadina, che da decenni lo considerava uno dei suoi.

Nato nel 1942 a Vidor, in provincia di Treviso, Possamai arrivò a Marsala e finì per farne la sua casa. Con la maglia azzurra scrisse una lunga pagina di storia, collezionando ben 195 presenze tra Serie C e Serie D e mettendo a segno 21 reti. Numeri importanti, che raccontano solo in parte il valore di un calciatore capace di distinguersi per qualità tecniche, spirito di sacrificio e straordinario attaccamento ai colori del Marsala. Giocatore sino all’1 luglio del 1974.

Conclusa la carriera sul campo, Mario Possamai non lasciò il calcio. Rimase infatti al servizio del Marsala anche da allenatore, continuando a trasmettere ai più giovani la sua esperienza e quell’amore per la maglia azzurra che lo aveva accompagnato per tutta la vita. Il suo nome è rimasto legato indissolubilmente alla storia del club, ma soprattutto ai valori dello sport vissuto con lealtà, passione e rispetto.

Per tutti era il “gigante buono”. Un soprannome che descriveva perfettamente il suo carattere: disponibile, umile, generoso, sempre pronto a dispensare un consiglio o una parola gentile. Era una figura rispettata da dirigenti, compagni di squadra, avversari e tifosi, capace di conquistare l’affetto di intere generazioni.

Possmai è stato allenatore dello Scicli tra il 1984 e il 1986 in Interregionale sfiorando la Serie C in un’epico testa a testa col Giarre. Nel 1988-89 viene nuovamente chiamato alla guida dei cremisi.

“Oggi se ne va un grande uomo, un grande allenatore.

Ciao Mario Possamai, Scicli non ti dimenticherá mai!”

Così si legge in un post sui profili social dell’USD C.R. Scicli

Alla moglie, la signora Giovanna e alle figlie Samantha e Viola, le condoglianze del nostro giornale.

I funerali saranno celebrati domani, 8 luglio 2026, alle ore 16:30 presso la Chiesa Madre di Marsala.







