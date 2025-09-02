E’ morto Emilio Fede | Nato a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) | Le notizie storiche che ha avuto modo di raccontare

Lutto nel mondo del giornalismo, si è spento oggi Emilio Fede. Aveva 94 anni.

Fede da tempo era ricoverato in una residenza sanitaria alle porte di Milano, la Residenza San Felice di Segrate. Il giornalista, che è stato direttore del Tg4, è stato assistito fino all’ultimo dalle figlie Simona e Sveva.

“Papà ci ha lasciato”, ha detto all’Adnkronos la figlia Sveva che, poco prima della notizia della morte, aveva ringraziato gli amici e colleghi che gli sono stati accanto nelle ultime ore.









Nato a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, il 24 giugno 1931, Emilio Fede iniziò da giovanissimo la carriera giornalistica a “Il Momento – Mattino” di Roma, dove si trasferisce e porta a termine gli studi. Poi passò alla “Gazzetta del Popolo” di Torino diventando inviato speciale. Volto noto dell’informazione televisiva italiana, il giornalista entrò in Rai negli anni ’60: dopo otto anni come inviato speciale dall’Africa, ha condotto il Tg1 delle 20 dal 1976 al 1981, quando ne diventò direttore (1981-83). Dopo la Rai il passaggio in Fininvest, inizialmente come direttore di Studio Aperto, poi alla guida del Tg4 dal 1992. Nonostante le frequenti accuse di parzialità, Fede mantenne la direzione del Tg4 per vent’anni per poi dimettersi nel marzo del 2012.

Nel 1964 Emilio Fede si sposò con Diana De Feo (figlia di Italo De Feo, allora vicepresidente della Rai), dalla quale ebbe due figlie, Simona e Sveva.

Nella sua carriera sono state molte le notizie storiche che ha avuto modo di raccontare. Come quando nel 1991, all’epoca direttore di Studio Aperto, diede per primo in diretta la notizia dello scoppio della prima Guerra del Golfo con l’operazione ‘Desert Storm’, proprio nel giorno della prima messa in onda del tg di Italia 1.

“Fu un momento di grande emozione ma anche di grande paura per una guerra che avremmo pagato cara, una guerra infinita. Sapevo che scadeva l’ultimatum e con Silvia Kramar, collega bravissima, ci siamo messi in ascolto e abbiamo catturato il momento del bombardamento di Baghdad prima degli altri colleghi”, aveva raccontato Fede in un’intervista.







