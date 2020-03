Donna deceduta positiva al Covid 19, è la quarta vittima in Sicilia

Salgono a 4 le vittime in Sicilia risultate positive al coronavirus: l’ultima è una 80enne di Agira, in provincia di Enna, deceduta 2 giorni fa, ma solo oggi si è appreso del risultato del tampone, risultato positivo.

La donna era arrivata domenica pomeriggio al Pronto Soccorso di Leonforte, presentava gravi problemi respiratori, i medici si sono immediatamente attivati per prestare le prime cure alla paziente che poco dopo però è deceduta.

Sono partiti tutti i protocolli per i familiari che ora si trovano in quarantena mentre si sta provando a rintracciare tutte le persone che sarebbero entrate in contatto con la donna.