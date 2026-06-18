Da oggi gli esami di Maturità 2026 | Le tracce della prima prova









In Sicilia sono 44.325 i giovani di quinto anno di licei, istituti tecnici e professionali statali (41.839) e di scuole paritarie (2.486) che da oggi, giovedì 18 giugno, affrontano gli esami di maturità per l’anno scolastico 2025/26.

Oggi la prima prova scritta, Italiano. Le modalità per la prima prova scritta sono identiche in tutti gli istituti superiori con una durata di sei ore.

La giornata per i maturandi è iniziata alle 8:30 in punto. In tutte le scuole italiane i presidenti di commissione hanno aperto i plichi telematici inviati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e da quel momento è scattata ufficialmente la prova. Sei ore di tempo.

Maturità 2026, le tracce della prima prova

Tipologia A – Analisi del testo (in aggiornamento)

Tipologia B – Testo argomentativo (in aggiornamnto)

Tipologia C – Tema di attualità (in aggiornamento)

Domani, venerdì 19 giugno si svolgerà la seconda prova scritta. È prevista una terza prova scritta per le sezioni ESABAC, ESABAC techno, sezioni con opzione internazionale. Gli esami si concluderanno con i colloqui orali multidisciplinari.

Le commissioni sono composte da commissari interni ed esterni e presiedute da un presidente esterno. Quest’anno in Sicilia sono 1.270, di cui 304 a Palermo, 267 a Catania, 163 a Messina, 109 ad Agrigento, 115 a Siracusa, 108 a Trapani, 81 a Ragusa, 77 a Caltanissetta, 46 a Enna.







