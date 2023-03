Da giovedì 9 marzo la 21esima edizione di Nauta, il Salone Nautico del Mediterraneo

Tutto pronto per la 21^edizione di Nauta, il Salone Nautico del Mediterraneo, che si terrà dal 9 al 12 marzo 2023 presso il Centro Fieristico Sicilia Fiera a Misterbianco. All’inaugurazione, giovedi 9 marzo alle ore 10.30, prenderanno parte l’Assessore Regionale del Turismo On. Elvira Amata, il sindaco di Misterbianco Marco Corsaro, il presidente di Confindustria Catania Antonello Biriaco, il membro del consiglio di Confindustria Nautica e delegato per la Nautica del Mezzogiorno Gaetano Fortunato e il presidente di Confcommercio Catania Pietro Agen. L’evento, patrocinato da Confindustria Nautica, vedrà la presenza di cantieri di livello nazionale. Tra le tante novità, anche la collaborazione con l’assessorato Regionale al turismo grazie al progetto See Sicily “Benvenuti nella Terra dove la Vacanza non finisce mai”.

“Si tratta di una occasione – dichiara l’Assessore Regionale del Turismo On. Elvira Amata – che concorre significativamente a rafforzare il segmento del Turismo nautico, segmento che negli ultimi anni ha assunto sempre maggiore rilevanza mostrando forti segnali di crescita confermati dal costante incremento del numero di imprese registrato in Sicilia all’interno della filiera nautica. Un potenziale di grande impatto che costituisce oggi una considerevole risorsa da utilizzare sempre più nell’ambito delle azioni che si intendono definire nel quadro degli interventi da adottare”. “Sarò presente, nella qualità di Assessore Regionale del Turismo – afferma l’Assessore Amata – all’iniziativa già programmata a conferma della valenza riconosciuta al segmento in termini di valore aggiunto che lo stesso rappresenta nell’ottica di implementare in modo più integrato l’offerta turistica regionale”.