Covid. Vaccino: è possibile la prenotazione negli Hub della provincia di Ragusa per i soggetti da 16 anni in su con comorbilità

Al via in Sicilia la vaccinazione riservata ai soggetti adulti, senza limitazione d’età, affetti da patologie o da situazioni di compromissione immunologica tali da aumentare il rischio di sviluppare forme severe di Covid-19 seppur senza quella connotazione di gravità riportata per le persone fragili.

Infatti, da oggi, lunedì 10 maggio, sono attive le procedure di prenotazione per gli Hub della provincia di Ragusa sulla piattaforma di Poste Italiane – prenotazioni.vaccinicovid.gov.it -, a favore dei soggetti in

