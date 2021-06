Covid, un morto in provincia di Ragusa: unica vittima nelle ultime 24 ore in Sicilia

Un morto per covid in provincia di Ragusa nelle ultime 24 ore: sale a 276 il numero di persone positive decedute dall’inizio della pandemia.

Cala ancora il numero dei positivi, sono 305; in isolamento domiciliare ci sono 291 persone, 7 sono in ospedale e 7 alla Rsa di Ragusa.

Giarratana e Monterosso Almo anche oggi covidfree.

Ecco la situazione aggiornata dei positivi nei comuni della provincia di Ragusa: 16 Acate, 7 Chiaramonte Gulfi, 77 Comiso, 40 Ispica, 17 Modica, 6 Pozzallo, 57 Ragusa, 8 Santa Croce Camerina, 5 Scicli e 58 Vittoria.









Sono 111 i nuovi positivi al Covid 19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 13.311 tamponi processati, con una incidenza che sale allo 0,8%. La Regione è al terzo posto in Italia per numero di contagi giornalieri.

Gli attuali positivi sono 4.372, i ricoverati sono 186, quelli nelle terapie intensive sono 20.

Questa la distribuzione dei nuovi casi nelle province: Palermo 2, Catania 15, Messina 0, Siracusa 16, Trapani 13, Ragusa 17, Agrigento 8, Caltanissetta 21, Enna 19.