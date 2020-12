Covid Sicilia, nelle ultime 24 ore 1.148 nuovi casi e 36 vittime

Tornano a superare quota mille i nuovi casi di contagiati in Sicilia, oggi sono 1.148. I morti sono stati 36. Il totale delle vittime in Sicilia dall’inizio della pandemia è di 1.829.

Così sono suddivisi i nuovi positivi nelle province:

Catania 440, Palermo 214, Trapani 159, Messina 105, Enna 58, Caltanissetta 49, Agrigento 46, Ragusa 45, Siracusa 32.

Sono 199 (6 in meno rispetto a ieri) i ricoverati nelle terapie intensive; scende anche il numero dei ricoverati, sono 1573, (ieri erano 1.592). Il totale dei positivi in Sicilia è 39.555, di questi 37.982 in isolamento domiciliare.

In Italia si sono registrati 13.842 nuovi casi con 634 vittime.